Глава Минобороны России Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который скончался в возрасте 85 лет.

«Ушёл из жизни выдающийся актёр, безгранично обаятельный, скромный и порядочный человек», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России.

Шойгу добавил, что яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили Куравлёву сыграть большое количество разноплановых ролей.

Министр также отметил, что артист смог создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей.

«Глава российского военного ведомства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким Леонида Куравлёва», — сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова отметила, что с именем Куравлёва связана целая эпоха отечественного кинематографа.