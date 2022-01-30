Глава Минобороны России Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва
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«Ушёл из жизни выдающийся актёр, безгранично обаятельный, скромный и порядочный человек», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России.
Шойгу добавил, что яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили Куравлёву сыграть большое количество разноплановых ролей.
Министр также отметил, что артист смог создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей.
«Глава российского военного ведомства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким Леонида Куравлёва», — сообщили в Минобороны.
Ранее стало известно, что Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.
Глава Минкультуры России Ольга Любимова отметила, что с именем Куравлёва связана целая эпоха отечественного кинематографа.