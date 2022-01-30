Актёр Селин назвал Куравлёва гениальным артистом

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Полина Полетаева
Российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Селин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва.
Актёр Селин назвал Куравлёва гениальным артистом
  • РИА Новости

«Умер один из гениальнейших артистов нашего кино и нашего времени. Вся страна потеряла человека, который дарил нам радость. Все его картины неповторяющиеся, он везде, во всех ролях был разнообразен», — сказал актёр.

Он добавил, что у Куравлёва «не было проходных ролей».

«У него в основном были главные роли, яркие и запоминающиеся. Уходит то поколение артистов, которые были артистами с большой буквы, которые любили своё дело и не думали о каком-то коммерческом успехе», — заключил Селин.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

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