Депутат Драпеко поделилась воспоминаниями об актёре Куравлёве
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По словам Драпеко, смерть Леонида Куравлёва стала настоящей утратой для российского кинематографа и всей российской культуры.
«Все помнят его «Афоню», «Живёт такой парень», «17 мгновений весны», он везде был разный. Я с ним снималась много лет назад в кинокомедии «Живите в радости». Я была совсем молодая артистка, он уже был звездой. Я ему бесконечно благодарна за то, что он меня очень поддерживал», — сообщила депутат.
Драпеко также отметила, что Куравлёв отличался доброжелательностью и приветливостью, любовью к своей семье.
«Искренние соболезнования всем его родным и всем нашим кинозрителям», — добавила парламентарий.
Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв скончался на 86-м году жизни.