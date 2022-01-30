Депутат Драпеко поделилась воспоминаниями об актёре Куравлёве

Первый заместитель председателя комитета по культуре и российская актриса кино Елена Драпеко в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва и поделилась воспоминаниями об актёре.

По словам Драпеко, смерть Леонида Куравлёва стала настоящей утратой для российского кинематографа и всей российской культуры.

«Все помнят его «Афоню», «Живёт такой парень», «17 мгновений весны», он везде был разный. Я с ним снималась много лет назад в кинокомедии «Живите в радости». Я была совсем молодая артистка, он уже был звездой. Я ему бесконечно благодарна за то, что он меня очень поддерживал», — сообщила депутат.

Драпеко также отметила, что Куравлёв отличался доброжелательностью и приветливостью, любовью к своей семье.

«Искренние соболезнования всем его родным и всем нашим кинозрителям», — добавила парламентарий.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв скончался на 86-м году жизни.