Актёр Лыков поделился воспоминаниями о Леониде Куравлёве

Актёр театра и кино Александр Лыков в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте РСФСР Леониде Куравлёве.

«Я постоянно вспоминаю какие-то эпизоды, в которых он работал, а это были знаковые такие фильмы, например, «Афоня», «Золотой телёнок», «Жил такой парень»… Он был героем своего времени, что было очень важно. Это достаточно редкое качество, а оно в нём присутствовало», — рассказал актёр.

Он также отметил обаяние, простоту и сердечность, которые всегда являлись неизменными качествами Куравлёва.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.