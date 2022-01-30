Актёр Лыков поделился воспоминаниями о Леониде Куравлёве

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Дарья Ускова
Актёр театра и кино Александр Лыков в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте РСФСР Леониде Куравлёве.
Актёр Лыков поделился воспоминаниями о Леониде Куравлёве
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я постоянно вспоминаю какие-то эпизоды, в которых он работал, а это были знаковые такие фильмы, например, «Афоня», «Золотой телёнок», «Жил такой парень»… Он был героем своего времени, что было очень важно. Это достаточно редкое качество, а оно в нём присутствовало», — рассказал актёр.

Он также отметил обаяние, простоту и сердечность, которые всегда являлись неизменными качествами Куравлёва.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

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