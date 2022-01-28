В Кирове прогнозируют похолодание до -13 °С в выходные

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Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные, 29 и 30 января, в Кирове температура воздуха опустится до -13 °С.
В Кирове прогнозируют похолодание до -13 °С в выходные
  • Legion-Media

Как пишет progorod43, в субботу, 29 января, температура воздуха составит -12...-9 °С. В воскресенье, 30 января, синоптики прогнозируют -13...-10 °С, осадков при этом не ожидается.

Наряду с этим, специалисты Примгидрометцентра прогнозируют похолодание, которое придёт в Приморский край в пятницу, 28 января. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Днём во Владивостоке без осадков, ветер северо-западный, температура -9...-6 °С.

29 января ночью -27...-18 °С, в горных районах — около -31...-28 °С. Днём -13...-5 °С, на севере до -17 °С.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о погоде в регионе в конце января.

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