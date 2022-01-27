В Свердловской области прогнозируют потепление в конце января

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о погоде в регионе в конце января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«29 января ночью столбики термометров опустятся до уровня -17 °C, а днём вернутся в район -11 °C. 30 января ночью можно ожидать -14 °C, а днём -9 °C», — заявила Шепоренко.

Она отметила, что до конца января ожидается умеренно морозная погода.

«Циклоны будут внедряться на европейскую территорию России, засыпая её снегом, а Уралу достанутся крохи этих осадков», — добавила синоптик.

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