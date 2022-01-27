В Свердловской области прогнозируют потепление в конце января

Короткая ссылка
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о погоде в регионе в конце января.
В Свердловской области прогнозируют потепление в конце января
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«29 января ночью столбики термометров опустятся до уровня -17 °C, а днём вернутся в район -11 °C. 30 января ночью можно ожидать -14 °C, а днём -9 °C», — заявила Шепоренко.

Она отметила, что до конца января ожидается умеренно морозная погода.

«Циклоны будут внедряться на европейскую территорию России, засыпая её снегом, а Уралу достанутся крохи этих осадков», — добавила синоптик.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить