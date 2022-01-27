Чак Паланик прокомментировал альтернативную концовку «Бойцовского клуба»

Американский писатель Чак Паланик прокомментировал альтернативную концовку фильма «Бойцовский клуб», придуманную для показа картины в китайском онлайн-кинотеатре.

В новой версии фильма перед взрывом повествование обрывается и появляется надпись, где говорится, что полиция разгадала план преступников и остановила их. А Тайлер Дёрден после суда отправлен в психиатрическую больницу.

Чак Паланик в беседе с TMZ напомнил, что такое завершение истории близко к концовке, представленной в его одноимённой книге. Там план главного героя терпит неудачу, но не благодаря полиции, а по причине неисправности бомбы. Затем герой также попадает в психиатрическую больницу.

«Ирония в том, что, в отличие от финала (в фильме. — RT) Финчера, который был более зрелищным в визуальном плане, китайцы изменили концовку фильма таким образом, что привели её почти в полное соответствие с финалом книги. То есть в каком-то смысле они приблизили фильм к книге», — отметил Паланик.

Отвечая на вопрос о цензуре в Китае, которая активно обсуждается в СМИ и соцсетях после новости о появлении новой концовки фильма, писатель отметил, что с проблемами подобного характера сталкивался и на родине.

«На мой взгляд, примечательно, что во многих уголках США мои книги оказались под строгим запретом. Техасские исправительные учреждения отказываются включать мои книги в свой библиотечный фонд. То же относится ко многим государственным школам и к большинству частных. Но проблема возникает, только лишь когда в Китае меняют концовку фильма? Нет, я мирюсь с тем, что мою книгу запрещают, уже долгое время», — признался писатель.

Также Чак Паланик рассказал, что ранее зарубежные издатели редактировали его роман, чтобы сделать его более похожим на культовый фильм Дэвида Финчера.

«Многие мои зарубежные издатели меняют саму книгу так, чтобы её финал совпадал с киноверсией, так что я имею дело с такого рода правками уже 25 лет», — заявил литератор.

Ранее стало известно, что в Китае снимут ремейк российского фильма «Холоп».