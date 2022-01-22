Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание снегопада на юге России в начале следующей недели

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Полина Полетаева
Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, как дальше будет развиваться ситуация со снегопадом на юге России.

«Этот процесс был достаточно заметен на прогностических картах, и неблагоприятные явления были спрогнозированы. Это и налипание мокрого снега, и сильные осадки в виде снега. Завалило Анапу, в Краснодаре аэропорт не работает, коллапс на дорогах ­— это минимум того, что могло быть. Гололёд и сильный ветер, особенно в горных районах, до 30—32 м/с — обо всём этом говорилось в штормовых предупреждениях больше чем за сутки до наступления этих неблагоприятных явлений», — сказал Шувалов.

Он отметил, что «хорошо заметен и срок окончания этого погодного ненастья».

«В принципе, в ночь с воскресенья на понедельник, а также в первую половину понедельника ещё возможны осадки. Местами очень сильные. Произойдёт понижение температуры, ожидается ветер и снег. Но уже во второй половине понедельника и во вторник все эти явления прекратятся. То есть кубанцам надо потерпеть эту непогоду ещё минимум сутки», — добавил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края из-за неблагоприятных погодных условий.

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