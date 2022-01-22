Режим повышенной готовности ввели в 34 муниципальных районах Кубани из-за непогоды

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Режим повышенной готовности ввели в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Режим повышенной готовности ввели в 34 муниципальных районах Кубани из-за непогоды
  • © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«В Краснодарском крае до 24 января действует комплекс неблагоприятных метеоявлений. В связи с неблагоприятным прогнозом на территории 34 муниципальных образований введён режим повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что оперативный штаб МЧС по Краснодарскому краю работает в круглосуточном режиме.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горной части курорта с 22 по 24 января.

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