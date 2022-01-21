В Сочи объявлено штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Все дорожные и оперативные службы переведены в усиленный режим работы.
Жителям и гостям курорта советуют воздержаться от походов в горы и выездов туда на машинах, не оборудованных зимней резиной.
Также стало известно о погоде в Нижегородской области в выходные.
«В субботу, 22 января, будет достаточно тепло. Температура воздуха при юго-восточном ветре будет на отметках -5…-7 °С, пройдёт небольшой снег. К вечеру с ростом атмосферного давления температура воздуха достигнет -10 °С, ночью — мороз -14 °С», — заявила в беседе с ИА «Время Н» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
В воскресенье существенных осадков не ожидается. Днём -7...-12 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о перепадах атмосферного давления в столичном регионе.