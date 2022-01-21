В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение. В горной части курорта ожидается сильный снег с 22 по 24 января.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Все дорожные и оперативные службы переведены в усиленный режим работы.

Жителям и гостям курорта советуют воздержаться от походов в горы и выездов туда на машинах, не оборудованных зимней резиной.

Также стало известно о погоде в Нижегородской области в выходные.

«В субботу, 22 января, будет достаточно тепло. Температура воздуха при юго-восточном ветре будет на отметках -5…-7 °С, пройдёт небольшой снег. К вечеру с ростом атмосферного давления температура воздуха достигнет -10 °С, ночью — мороз -14 °С», — заявила в беседе с ИА «Время Н» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

В воскресенье существенных осадков не ожидается. Днём -7...-12 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о перепадах атмосферного давления в столичном регионе.