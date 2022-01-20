Вильфанд предупредил о перепадах атмосферного давления в столичном регионе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о перепадах атмосферного давления в столичном регионе.
Вильфанд предупредил о перепадах атмосферного давления в столичном регионе
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«Сейчас приближается область низкого атмосферного давления», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, наиболее интенсивно снег будет идти в пятницу, давление упадёт к 735 мм рт. ст., а в ночь на субботу осадки продолжатся.

«В субботу уже снег будет небольшой. В воскресенье — ещё меньше. Начнёт превалировать антициклональная погода в Москве, Подмосковье и сопредельных регионах. И к воскресенью по сравнению с пятницей давление поднимется сразу на 20—23 мм рт ст.», — сообщил Вильфанд.

В воскресенье и в первые дни новой рабочей недели прогнозируются штилевая погода и начало похолодания.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве и Московской области в предстоящие выходные.

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