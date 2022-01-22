Международный аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГК «Аэродинамика».
«Аэропорт Краснодара закрыт с 04:00 до 11:00 22 января. В связи с непрекращающимся снегопадом продолжается работа по расчистке аэродрома», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что за минувшую ночь было задержано 15 рейсов, три из которых ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод, один — в Екатеринбург.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.