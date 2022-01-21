В центре «Метео» рассказали о погоде в Центральной России в выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.
В центре «Метео» рассказали о погоде в Центральной России в выходные
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что североатлантический циклон «Ида» — предвестник понижения температуры.

«Гладкого, не очень выразительного, но понижения температуры, которое ждёт нас в начале следующей недели. Снегопады в субботу ослабеют и полностью прекратятся, температура пойдёт вниз — в выходные дни будет в пределах -3...-9 ˚С, в понедельник и вторник будет где-то -10...-12 ˚С в ночные и утренние часы», — сообщил Шувалов.

По его словам, в целом будет очень благоприятная погода — зима от оттепели возвращается в свою норму.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве и Московской области в предстоящие выходные.

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