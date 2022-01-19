В Летнем и Михайловском садах запустили экскурсию к годовщине снятия блокады Ленинграда

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге, в Летнем и Михайловском садах, стартовали экскурсии, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Русского музея.
В Летнем и Михайловском садах запустили экскурсию к годовщине снятия блокады Ленинграда
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что экскурсии пройдут с 19 по 27 января. 

«Русский музей хочет напомнить жителям и гостям Санкт-Петербурга о вкладе своих сотрудников и работников садов в сохранение этих всемирно известных памятников истории и культуры от уничтожения», — рассказали в пресс-службе.

В рамках экскурсий гости музея смогут узнать, что происходило в садах в годы войны, как эвакуировали художественные коллекции, а также где укрывали скульптуры от бомбёжек.

В июне сообщалось, что в туристический сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить