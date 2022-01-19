В Летнем и Михайловском садах запустили экскурсию к годовщине снятия блокады Ленинграда
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Отмечается, что экскурсии пройдут с 19 по 27 января.
«Русский музей хочет напомнить жителям и гостям Санкт-Петербурга о вкладе своих сотрудников и работников садов в сохранение этих всемирно известных памятников истории и культуры от уничтожения», — рассказали в пресс-службе.
В рамках экскурсий гости музея смогут узнать, что происходило в садах в годы войны, как эвакуировали художественные коллекции, а также где укрывали скульптуры от бомбёжек.
В июне сообщалось, что в туристический сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.