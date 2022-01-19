В Летнем и Михайловском садах запустили экскурсию к годовщине снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге, в Летнем и Михайловском садах, стартовали экскурсии, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

Отмечается, что экскурсии пройдут с 19 по 27 января.

«Русский музей хочет напомнить жителям и гостям Санкт-Петербурга о вкладе своих сотрудников и работников садов в сохранение этих всемирно известных памятников истории и культуры от уничтожения», — рассказали в пресс-службе.

В рамках экскурсий гости музея смогут узнать, что происходило в садах в годы войны, как эвакуировали художественные коллекции, а также где укрывали скульптуры от бомбёжек.

В июне сообщалось, что в туристический сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.