В сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Петербургу
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Одна из экскурсий посвящена дворцам Русского музея. Другой аудиогид расскажет о Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого.
«С помощью сервиса Russpass можно узнать не только об исторических достопримечательностях Санкт-Петербурга, но и о новых культурных объектах Северной столицы», — отмечается в сообщении.
Например, есть экскурсия по Новой Голландии.
Аудиогиды по Петербургу появились в рамках совместного с Москвой проекта «Два города — миллион впечатлений».
Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.