В сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Петербургу

В туристический сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Одна из экскурсий посвящена дворцам Русского музея. Другой аудиогид расскажет о Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого.

«С помощью сервиса Russpass можно узнать не только об исторических достопримечательностях Санкт-Петербурга, но и о новых культурных объектах Северной столицы», — отмечается в сообщении.

Например, есть экскурсия по Новой Голландии.

Аудиогиды по Петербургу появились в рамках совместного с Москвой проекта «Два города — миллион впечатлений».

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.