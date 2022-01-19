Крещенские купания начались у Главного храма ВС России

Короткая ссылка
У Главного храма ВС России начались Крещенские купания, для омовения подготовлено 14 купелей, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек.
Крещенские купания начались у Главного храма ВС России
  • Legion-Media

На прилегающей к храму территории состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему — одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай.

Утром в честь Крещения состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.

Кроме того, на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха — тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тыс. кв. метров, а для обеспечения питания работает кухня.

К настоящему времени фестиваль посетили более 310 тыс. человек. Также гости могут посетить мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, если президент Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить