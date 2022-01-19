Крещенские купания начались у Главного храма ВС России

У Главного храма ВС России начались Крещенские купания, для омовения подготовлено 14 купелей, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек.

На прилегающей к храму территории состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему — одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай.

Утром в честь Крещения состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.

Кроме того, на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха — тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тыс. кв. метров, а для обеспечения питания работает кухня.

К настоящему времени фестиваль посетили более 310 тыс. человек. Также гости могут посетить мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, если президент Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье.