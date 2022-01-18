Песков: если Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то это будет в Подмосковье

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Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: если Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то это будет в Подмосковье
  • AP

«Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только в Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» о крещенских морозах в Центральной России.

По его словам, традиционные крещенские морозы в Центральной России будут, но их нельзя назвать экстремальными.

Более 13 тыс. спасателей и почти 2,5 тыс. единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России.

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