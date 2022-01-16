Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья греческого полуострова Афон

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья греческого полуострова Афон. Об этом информирует Геологическая служба США.

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Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 26 км к юго-востоку от населённого пункта Карье. Очаг залегал на глубине 9,3 км. Ранее сообщалось, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.