Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья греческого полуострова Афон
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья греческого полуострова Афон. Об этом информирует Геологическая служба США.
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 26 км к юго-востоку от населённого пункта Карье.
Очаг залегал на глубине 9,3 км.
Ранее сообщалось, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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