Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Тайваня. Об этом информирует Геологическая служба США.
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 70 км к северо-востоку от города Хуалянь.
Очаг залегал на глубине 52,7 км.
Ранее сообщалось, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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