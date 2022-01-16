Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Тайваня. Об этом информирует Геологическая служба США.

globallookpress.com

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 70 км к северо-востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 52,7 км. Ранее сообщалось, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.