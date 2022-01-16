На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на юге Камчатского края. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Геофизической службы РАН.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 1120 км от города Северо-Курильск.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Японии.
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