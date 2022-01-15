Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у побережья Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Японии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
- Gettyimages.ru
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 33 км от города Ишиномиаки.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 71,6 км под землёй.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у японских островов Огасавара в Тихом океане.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен