Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у побережья Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Японии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

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Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 33 км от города Ишиномиаки. Очаг подземных толчков залегал на глубине 71,6 км под землёй. Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у японских островов Огасавара в Тихом океане.