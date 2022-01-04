У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у японских островов Огасавара в Тихом океане, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
- Gettyimages.ru
- © Eric Lafforgue
Отмечается, что очаг залегал на глубине 70 км под водой.
Угрозы цунами не объявлялось.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии.
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