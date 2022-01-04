У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у японских островов Огасавара в Тихом океане, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 70 км под водой.

Угрозы цунами не объявлялось.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии.