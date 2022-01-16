В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана у островов Тонга
«Для прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами объявлен красный уровень тревоги», — сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.
В ветке комментариев отмечается, что объявленный режим предосторожности является превентивной мерой безопасности по причине предстоящего небольшого цунами.
Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.
Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана и цунами.