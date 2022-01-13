Лор-врач Зайцев порекомендовал правильно утилизировать новогодние ёлки

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Отоларинголог Владимир Зайцев выразил мнение об утилизации новогодних ёлок.
Лор-врач Зайцев порекомендовал правильно утилизировать новогодние ёлки
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«По мере усыхания хвои дерево перестаёт источать запах. Поэтому в истории с ёлкой присутствует больше социальный аспект», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил врач, «застоявшаяся» ёлка не имеет отношения к воздействию на организм, но если человек предрасположен к аллергии, то хвойное дерево в любом случае может спровоцировать неприятную реакцию.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Зайцев  посоветовал не выбрасывать ель, а отнести в специальный центр переработки.

«Там лапник дерева идёт на корм животных (крупного рогатого скота), на подстилки в питомниках», — добавил он.

Ранее культуролог Андрей Пархоменко в беседе с ФАН напомнил, почему Новый год в России празднуют именно 1 января.

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