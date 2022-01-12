Метеоролог Шувалов рассказал об аномальной погоде в отдельных регионах России на неделе

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT об аномальной погоде в ряде регионов России на этой неделе.
Метеоролог Шувалов рассказал об аномальной погоде в отдельных регионах России на неделе
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«Сахалин заваливает снегом: за завтрашний день там может выпасть до полуметра снега, ветер до 25 м/с — это почти ураган. Что касается Черноморского побережья Кавказа, то здесь тоже осадки и обрушение температуры в Сочи с +10 °C утром до 0°C вечером. Сначала дождь с мокрым снегом, а к концу дня мокрый снег и пальмы все в снегу», — рассказал он.

Синоптик добавил, что для Подмосковья и близлежащих городов сегодняшний солнечный день — это «прелюдия к морозной ночи».

Специалист предупредил, что к утру ожидается -15…-20 °C, а на востоке области температура может быть и -22…-23 °C.

По словам метеоролога, эта «зимняя пушкинская сказка» закончится очень быстро — в течение дня ожидается «резкое понижение давления на 30 мм рт. ст. за 36 часов».

«Это очень резкое и быстрое понижение давления и повышение температуры, то есть эти кривые будут идти в разные стороны. И если утром температура будет -15…-20 °C в Москве, то к вечеру это будет -3 °C. В середине ночи уже может быть 0 °C, и нулевая, слабоположительная температура в течение пятницы», — заключил Шувалов.

Ранее врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов дал советы по мерам безопасности в период пониженного атмосферного давления.

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