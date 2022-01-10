Метеоролог Шувалов рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России

Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России с 12 января.

«В Москве в четверг, 13 января, минимальная температура ночью и утром составит -20...-25 ˚С, а в пятницу, 14 января, днём 0...-6 ˚С, ожидается снег, ветер с порывами до 15—17 м/с», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, практически за 15—20 часов очень повысится температура воздуха, а давление упадёт на 20 мм рт. ст.

«На сутки раньше то же самое произойдёт в Санкт-Петербурге. Ночью и утром 11 января ожидается -20 ˚С, в среду -17...-19 ˚С, а в четверг и пятницу 0 ˚С, и в выходные вновь похолодание», — отметил Шувалов.

Как сообщил эксперт, температурные скачки прогнозируются на этой неделе и на юге России.

«Что касается юга, берём для примера Краснодар, там во вторник, 11 января, температура воздуха составит +12 ˚С, пройдут дожди, в среду выпадут сильные осадки до трети месячной нормы и температура воздуха упадёт на 10 градусов», — сказал он.

По словам Шувалова, в ночь на 13 января ожидается -8...-10 ˚С.

Как ранее сообщал сайт Nation News, синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге на текущей неделе.