Развлекательные места в Петербурге в праздники посетили более 236 тысяч человек

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В новогодние праздники катки, театры и музеи Санкт-Петербурга посетили более 236 тыс. человек.
Развлекательные места в Петербурге в праздники посетили более 236 тысяч человек
  • Pixabay

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Так, Центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тыс. человек, каток в ЦПКиО — 30 тыс. человек.

За время каникул в театрах прошли 288 спектаклей для детей, которые посетили 73 тыс. человек. С экспозициями городских музеев ознакомились 123 тыс. посетителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что развлекательные программы в парках Московской области за время новогодних праздников посетили около 1,5 млн жителей и гостей региона.

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