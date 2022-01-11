Развлекательные места в Петербурге в праздники посетили более 236 тысяч человек

В новогодние праздники катки, театры и музеи Санкт-Петербурга посетили более 236 тыс. человек.

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Так, Центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тыс. человек, каток в ЦПКиО — 30 тыс. человек.

За время каникул в театрах прошли 288 спектаклей для детей, которые посетили 73 тыс. человек. С экспозициями городских музеев ознакомились 123 тыс. посетителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что развлекательные программы в парках Московской области за время новогодних праздников посетили около 1,5 млн жителей и гостей региона.