NYT: церемонию музыкальной премии «Грэмми» отложили из-за коронавируса

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Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» отложена на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times.
NYT: церемонию музыкальной премии «Грэмми» отложили из-за коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Schear

«Академия звукозаписи не объявила новую дату своего 64-го шоу», — сообщается в материале.

Изначально церемония была запланирована на 31 января в Лос-Анджелесе.

Церемония была отложена по причине стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса.

«Новая дата будет объявлена ​​в ближайшее время», — говорится в заявлении Академии.

В январе организаторы рассказали о переносе церемонии «Грэмми» из-за COVID-19.

В марте музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал итоги премии «Грэмми».

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