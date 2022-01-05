NYT: церемонию музыкальной премии «Грэмми» отложили из-за коронавируса

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» отложена на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times.

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