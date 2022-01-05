NYT: церемонию музыкальной премии «Грэмми» отложили из-за коронавируса
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«Академия звукозаписи не объявила новую дату своего 64-го шоу», — сообщается в материале.
Изначально церемония была запланирована на 31 января в Лос-Анджелесе.
Церемония была отложена по причине стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса.
«Новая дата будет объявлена в ближайшее время», — говорится в заявлении Академии.
В январе организаторы рассказали о переносе церемонии «Грэмми» из-за COVID-19.
В марте музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал итоги премии «Грэмми».