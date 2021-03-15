Музыкальный критик прокомментировал итоги премии «Грэмми»

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Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал итоги премии «Грэмми».
Музыкальный критик прокомментировал итоги премии «Грэмми»
  • Reuters

«Могу сказать, что победа диджея из Казахстана — это гордость. Представитель русскоязычной аудитории взял «Грэмми». Это первая статуэтка для Казахстана, которая точно изменит судьбу человека», — заявил он в беседе с Inforeactor, говоря об Иманбеке Зейкенове, который получил награду за ремикс на песню Saint Jhn Roses.

Как отметил Бабичев, проявила себя и Билли Айлиш, которая могла сделать перерыв, чтобы прийти в себя. По мнению эксперта, это значит, что с певицей придётся считаться всем признанным молодым мэтрам.

«Вполне возможно, она подвинет Бейонсе со временем по списку наград», — полагает Бабичев.

Ранее диджей и продюсер Андрей Ширман, известный как Smash, в беседе с «Газетой.Ru» назвал Зейкенова невероятно талантливым.

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