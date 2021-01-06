Организаторы рассказали о переносе церемонии «Грэмми» из-за COVID-19
«После тщательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонию вручения награды на 14 марта 2021 года», — говорится в сообщении в Twitter.
After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021
More details: https://t.co/JyrHZ7JpQipic.twitter.com/MoZLLoEEgx
Первая церемония вручения «Грэмми» состоялась 4 мая 1959 года.
В прошлом году американская исполнительница Билли Айлиш получила четыре премии «Грэмми».