Организаторы рассказали о переносе церемонии «Грэмми» из-за COVID-19

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Церемония вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми» перенесена с 31 января на 14 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«После тщательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонию вручения награды на 14 марта 2021 года», — говорится в сообщении в Twitter.

Первая церемония вручения «Грэмми» состоялась 4 мая 1959 года.

В прошлом году американская исполнительница Билли Айлиш получила четыре премии «Грэмми».

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