Организаторы рассказали о переносе церемонии «Грэмми» из-за COVID-19

Церемония вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми» перенесена с 31 января на 14 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«После тщательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонию вручения награды на 14 марта 2021 года», — говорится в сообщении в Twitter.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.



More details: https://t.co/JyrHZ7JpQipic.twitter.com/MoZLLoEEgx — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021

Первая церемония вручения «Грэмми» состоялась 4 мая 1959 года.

В прошлом году американская исполнительница Билли Айлиш получила четыре премии «Грэмми».