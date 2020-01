Четыре статуэтки Билли Айлиш: в Лос-Анджелесе назвали лауреатов «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения главной музыкальной премии «Грэмми», которая собрала боровшихся за статуэтки звёзд индустрии. Награду за лучший альбом года унесла 18-летняя певица Билли Айлиш. Её композицию Bad Guy признали лучшей песней и записью 2019 года. Кроме того, Айлиш получила «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». Подробнее о том, как проходила церемония и кому ещё достались награды, — в материале RT.

На арене «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе прошла 62-я ежегодная церемония вручения самой престижной музыкальной премии «Грэмми». Список претендентов на награду Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила ещё в ноябре 2019-го. По числу номинаций лидировали американские певицы Lizzo, Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X (последние двое в минувшем году записали по дебютному альбому).

Лучшие выступления и главные награды

Тон торжественной церемонии задали Lizzo и Алиша Киз, второй год подряд участвовавшая в мероприятии и в качестве ведущей. Вечер открылся выступлением Lizzo, которая анонсировала, что он посвящён погибшему в результате крушения вертолёта баскетболисту, легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о спортсмене.

После этого Алиша Киз исполнила кавер-версию песни Someone You Loved шотландского певца Льюиса Капальди, который также был среди претендентов на статуэтку в номинации «Песня года», посвятив строчки композиции номинантам премии. Затем на сцену пригласили недавно воссоединившуюся группу Jonas Brothers, которая спела свежий трек What a Man Gotta Do.

Первого лауреата «Грэмми» объявили в номинации за лучшее сольное поп-исполнение (Best Pop Solo Performance). Статуэтку получила Lizzo, на дневной церемонии «Грэмми» уже забравшая две награды за лучший альбом в жанре современной городской музыки (пластинка Cuz I Love You) и за лучшее традиционное исполнение R&B-композиции (Jerome).

Дневная часть «Грэмми» прошла в лос-анджелесском театре Microsoft незадолго до вечернего мероприятия. В это время чествовали большую часть номинантов в разных жанрах — от кантри до хип-хопа. Среди обладателей статуэток — Билли Айлиш, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус (за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой и музыкальное видео), Леди Гага, Бейонсе и даже бывшая первая леди США Мишель Обама (ей награду присудили за лучший альбом разговорного жанра).

Объявление лауреатов основных категорий, среди которых были «Запись года», «Альбом года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель», по традиции перенесли на вечер.

Церемонию на арене «Стэйплс-центра» продолжило выступление — трибьют американскому певцу Принсу от музыканта и продюсера Ашера совместно с артисткой Шейлой И. В 2017 году на церемонии с аналогичным музыкальным чествованием Принса выступал Бруно Марс. На мероприятии вспоминали и погибшего в марте 2019 года рэпера Нипси Хассла.

Лирическое настроение вечеру придали номера кубино-американской певицы Камилы Кабельо и легенды кантри-музыки Тани Такер.

Затем на сцену с попурри из синглов Imagine, My Favorite Things, 7 Rings и thank u, next вышла Ариана Гранде, также бывшая одной из фавориток «Грэмми»: она претендовала на победу в пяти категориях.

Впрочем, Гранде в этом году уступила Lil Nas X и 18-летней Билли Айлиш (последняя, к слову, оказалась рекордсменом вечера, поскольку стала самым юным исполнителем, который боролся за статуэтки в четырёх основных номинациях премии). Айлиш выступала с синглом When The Party's Over.

Пожалуй, самый яркий и во многом ностальгический номер в преддверии вручения статуэток в основных номинациях показали Aerosmith и Run-D.M.C., исполнившие хит Walk This Way.

Не менее динамичным было выступление рэпера Lil Nas X с хитом 2019 года Old Town Road (исполнитель выступал совместно с Билли Рэй Сайрусом и звёздами K-pop, группой BTS). Old Town Road претендовала на статуэтку в номинации «Запись года».

Наконец настало время объявления лауреатов премии в номинации «Песня года». В этом году за статуэтку в этой категории боролись Леди Гага, Билли Айлиш, Таня Такер, H.E.R., Тейлор Свифт, Лана Дель Рей, Lizzo и Льюис Капальди. Граммофон заслуженно достался Айлиш за композицию Bad Guy.

Она же одержала победу в категории «Лучший новый артист». Конкурентами Айлиш в этой номинации были Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and the Bangas и Yola. Кроме того, американке присудили «Грэмми» в категориях «Запись года» (снова за трек Bad Guy) и «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).

Таким образом, Айлиш одержала победу в четырёх основных номинациях премии «Грэмми», став первым музыкантом за последние 39 лет, собравшим все четыре статуэтки за один вечер. В 1981 году это удалось музыканту Кристоферу Кроссу.