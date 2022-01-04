Метеоролог рассказал, что ряд регионов России накроет погодное «цунами»

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Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов заявил, что жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января ожидает погодное «цунами» — резкие морозы сменятся оттепелью.
Метеоролог рассказал, что ряд регионов России накроет погодное «цунами»
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Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«В первые дни января феноменально тёплая погода наблюдалась в Западной Европе, вызвана она была притоком тёплого воздуха с Азовских островов, практически из центра Атлантического океана, который сейчас неумолимо движется на европейскую территорию России и создаст погодное «цунами», потому что произойдёт быстрый рост температур. Например, ещё утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается -25…-30 °С, а уже утром 7 января в Уфе 0 °С, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске 0…+1 °С. 9 января в Екатеринбурге вновь -20 °С», — рассказал метеоролог.

Он также отметил, что скачки температур произойдут 8 января в Тюмени и Омске, там ожидается потепление до 0 °С после 30-градусных морозов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве ожидаются потепление до 0 °C, сильные осадки, гололедица в среду, 5 января.

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