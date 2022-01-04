Синоптик Вильфанд пообещал оттепель в Москве 5 января

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Потепление до 0°C, сильные осадки, гололедица ожидаются в Москве 5 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик Вильфанд пообещал оттепель в Москве 5 января
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Температура в течение дня вырастет от минус 2 градусов до 0 градусов, но потепление ознаменуется непогодой», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, это будет вызвано перемещением циклона, который пока находится над Северным морем.

Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что сильные снегопады и метели ожидают жителей Централього федерального округа (ЦФО) 4-5 января.

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