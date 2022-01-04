Синоптик Вильфанд пообещал сильные снегопады в ЦФО 4-5 января

Сильные снегопады и метели ожидают жителей Централього федерального округа (ЦФО) 4-5 января, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будет сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он отметил, что 4 января на юге европейской части России ожидаются сильные осадки и ветер.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрёк наступление сильных морозов в столице с 4 января.