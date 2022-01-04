В Москве 4 января ожидается до -10 °С

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В столице во вторник, 4 января, прогнозируется облачная погода при температуре до -10 °С, следует из данных Гидрометцентра России.
В Москве 4 января ожидается до -10 °С
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -8...-10 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 3—8 м/с.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрёк наступление сильных морозов в столице с 4 января.

Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра до 5 января.

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