Ветеринар Дарда рассказала о наиболее частых обращениях в новогодние праздники

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Врач-ветеринар Татьяна Дарда рассказала о наиболее частых причинах обращений из-за проблем у животных в новогодние праздники.
Ветеринар Дарда рассказала о наиболее частых обращениях в новогодние праздники
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«Чаще всего в клиники приносят животных с панкреатитами и гастритами, отравлениями и различными воспалительными процессами. Много животных получает травмы или кишечную непроходимость из-за ёлочных украшений, например мишуры или дождика», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Ещё одна распространённая причина обращений к ветврачам — травмы, полученные во время прогулок. К примеру, собака может схватить лежащую на снегу петарду. Многие животные пугаются громких салютов, убегают и теряются.

«Здесь всё зависит от нервной системы животного — некоторые испытывают стресс из-за шума, даже сидя дома. Они не вылезают из-под дивана и прячутся от каждого звука», — пояснила Дарда.

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как уберечь психику собаки от стресса из-за шума в новогоднюю ночь.

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