На Дальнем Востоке 3 января прогнозируются опасные погодные явления
«3 января... существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций... в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского АО... и Камчатского края», — сказано в сообщении.
Отмечается, что вероятны нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта.
На территории Чукотки ожидается сильная метель, видимость менее 500 м, усиление ветра до 40 м/с, с порывами до 50 м/с. На Камчатке — сильный снег, налипание мокрого снега, снежные заносы, ветер до 30 м/с, метель.
Ранее в Камчатском крае временно закрыли из-за непогоды участок дороги протяжённостью почти 150 км.