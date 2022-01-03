На Дальнем Востоке 3 января прогнозируются опасные погодные явления

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На территории Чукотского автономного округа и Камчатского края 3 января прогнозируется сильный снег и усиление ветра до 40 м/с, с порывами до 50 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«3 января... существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций... в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского АО... и Камчатского края», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вероятны нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта.

На территории Чукотки ожидается сильная метель, видимость менее 500 м, усиление ветра до 40 м/с, с порывами до 50 м/с. На Камчатке — сильный снег, налипание мокрого снега, снежные заносы, ветер до 30 м/с, метель.

Ранее в Камчатском крае временно закрыли из-за непогоды участок дороги протяжённостью почти 150 км.

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