На Дальнем Востоке 3 января прогнозируются опасные погодные явления

На территории Чукотского автономного округа и Камчатского края 3 января прогнозируется сильный снег и усиление ветра до 40 м/с, с порывами до 50 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«3 января... существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций... в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского АО... и Камчатского края», — сказано в сообщении. Отмечается, что вероятны нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта. На территории Чукотки ожидается сильная метель, видимость менее 500 м, усиление ветра до 40 м/с, с порывами до 50 м/с. На Камчатке — сильный снег, налипание мокрого снега, снежные заносы, ветер до 30 м/с, метель. Ранее в Камчатском крае временно закрыли из-за непогоды участок дороги протяжённостью почти 150 км.