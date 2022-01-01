На Камчатке из-за непогоды временно закрыли участок дороги протяжённостью почти 150 км

Участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск протяжённостью почти 150 км временно закрыт из-за непогоды. Об этом сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю.

«Утром 2 января ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Так, закрыли участок с 267-го по 408-й км на территории Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении.

Движение ограничено из-за плохой видимости, сильного ветра и снегопада.

В настоящий момент скопления автотранспорта на трассе нет.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в горах.

Также стало известно, что в Севастополе 2 января ожидается ветер до 20 м/с.