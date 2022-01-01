В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега в горах

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за прогнозируемого сильного снега в горах, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«По данным Краснодарского ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: в период с 1 по 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендовано быть осторожными на улицах, обращать внимание на целостность линий электропередачи.

Ранее стало известно, что в Сочи вводят ограничения на въезд в горный кластер — туда смогут проехать автомобили только на зимней резине.