На здании Российской национальной библиотеки в Петербурге появится световая проекция портрета Петра I

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На здании Российской национальной библиотеки в центре Санкт-Петербурга в понедельник, 27 декабря, появится световая проекция портрета Петра I.
На здании Российской национальной библиотеки в Петербурге появится световая проекция портрета Петра I
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе РНБ, «световой портрет императора созвучен открывшейся в здании выставке «Победу решает военное искусство», которая приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. В экспозиции представлены документы из фондов отдела рукописей РНБ.

В честь Нового года Невский проспект оформлен в имперском стиле. Здание библиотеки, условно разделяющее магистраль на две равные части, является доминантой его праздничного образа.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Петергоф» открыл серию мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставки заработали в Большом Петергофском дворце и Музее семьи Бенуа.

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