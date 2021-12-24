«Петергоф» открыл серию мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I

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Музей-заповедник «Петергоф» открыл серию мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставки заработали в Большом Петергофском дворце и Музее семьи Бенуа.
«Петергоф» открыл серию мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I
  • © Петергоф
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Об этом сообщает ТАСС.

Выставка «Достойное достойным воздаём» является совместным проектом с известными коллекционерами — семьёй Карисаловых. Экспозиция посвящена 300-летию принятия основателем Петергофа титула «Отец Отечества, Пётр Великий, Император Всероссийский».

В собрании Карисаловых хранятся портреты Петра I, его последователей и наследников. На выставке эти произведения дополнены мемориальными предметами из петергофской коллекции.

«У нас появилась уникальная возможность показать те музейные предметы, которые обычно хранятся в фондах. Гости могут увидеть редкие печатные издания начала XVIII века, которые выходили во Франции и прославляли деяния Петра Великого. Можно увидеть скульптурные воплощения образа императрицы Екатерины II», — заявила заместитель генерального директора музея-заповедника по учёту и хранению Елена Бортникова.

Стендовая выставка «...Не для только забавы, но и для дела...» рассказывает о появлении идеи петровских ассамблей — увеселительных собраний знати.

«Несколько залов выстроены в модульной системе, то есть выставка может располагаться в любом зале, может меняться — от этого повествование её не будет нарушаться. В каждом зале есть элемент, который в игровой форме вовлекает в петровскую ассамблею», — отметила и. о. заведующего выставочным отделом музея-заповедника Анастасия Буховец.

Ранее сообщалось, что реставрацию дворца Алфераки в Таганроге планируют завершить к 350-летию со дня рождения Петра I.

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