Реставрацию дворца Алфераки в Таганроге завершат к 350-летию Петра I

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Реставрацию дворца Алфераки в Таганроге планируют завершить к 350-летию Петра I, заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Реставрацию дворца Алфераки в Таганроге завершат к 350-летию Петра I
  • © пресс-службы губернатора Ростовской области

Об этом сообщает Интерфакс-Юг.

«Вопросам сохранения культурного наследия — визитных карточек Донского региона — мы уделяем отдельное внимание. Реставрация одного из старейших музеев России должна завершиться в следующем году. Мы все помним, что в 2022-м отмечается 350-летие со дня рождения Петра I», — заявил глава региона Василий Голубев.

Он отметил, что всего к юбилейной дате приурочено более 400 мероприятий.

Уточняется, что Голубев также поручил проработать дополнительные решения по архитектурно-художественной концепции экспозиции, благоустройству внутреннего дворика и входной группы музея.

Реставрация дворца началась в 2020 году. Музей входит в список программы Министерства культуры России, посвящённой празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

Ранее сообщалось, что Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга планирует провести серию мероприятий в Роттердаме и Антверпене в 2022 году в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

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