Японский турист назвал очень низкими цены на телекоммуникации в России
- РИА Новости
«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — цитирует РИА Новости слова туриста, которые приводит портал Yahoo News Japan.
Он также отметил качество услуг российских интернет-провайдеров.
Японец добавил, что в России широко распространён бесплатный Wi-Fi.
Ранее глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не исключил возможности блокировки Google на территории России в случае неуплаты оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей.