Японский турист назвал очень низкими цены на телекоммуникации в России

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Японский турист на портале Yahoo News Japan заявил, что в России низкие цены на интернет и сотовую связь.
Японский турист назвал очень низкими цены на телекоммуникации в России
  • РИА Новости

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — цитирует РИА Новости слова туриста, которые приводит портал Yahoo News Japan.

Он также отметил качество услуг российских интернет-провайдеров.

Японец добавил, что в России широко распространён бесплатный Wi-Fi.

Ранее глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не исключил возможности блокировки Google на территории России в случае неуплаты оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей.

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