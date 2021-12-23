Стилист Логинова перечислила актуальные наряды для новогодней ночи

Стилист Полина Логинова перечислила актуальные наряды для новогодней ночи.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт заявила, что одним из трендов женской моды являются свободные модели, пиджаки «будто с мужского плеча». Ещё одним актуальным нарядом может стать вязаное платье.

Как считает Логинова, идеальным вариантом для празднования за городом и для женщин, и для мужчин станет мягкий тёплый свитер. Что касается спортивных костюмов, то альтернативой им могут стать брюки из шерсти, кардиган или свитер.

Для посещения ресторана эксперт советует мужчинам выбрать классический образ, например брюки, рубашку и джемпер в тон.

Для встречи Нового года в домашней обстановке Логинова рекомендует брючный костюм из атласной ткани, напоминающий пижаму.

Ранее стилист, модный эксперт Александр Белов в беседе с НСН перечислил тренды года.