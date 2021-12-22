Ночь на 22 декабря стала самой морозной в Москве с 1967 года

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Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с 1967 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ночь на 22 декабря стала самой морозной в Москве с 1967 года
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до -22,2 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец уточнил, что в центре города столбик термометра опустился до -19,6 °С, а в районах Тушино и Бутово — до -22,9 °С.

«Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года — в 1967 году минимальная температура составила -22,8 °С», — добавил синоптик.

Как ранее сообщало URA.RU, в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

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