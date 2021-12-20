Главную ёлку Казани зажгут 24 декабря

Главную ёлку Казани планируют зажечь 24 декабря. Уточняется, что в 17:00 у центра семьи «Казан» начнётся праздничная программа с концертом и зимними забавами.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Как заявил начальник управления культуры исполкома Азат Абзалов на «деловом понедельнике», всего в городе подготовили 160 уличных мероприятий в честь Нового года.

Отмечается, что ёлочные городки будут работать во всех районах. 23 декабря состоится открытие ёлки на Комсомольской площади, а на Советской площади ёлку откроют 26 декабря.

Также стало известно, что в центре Тамбова установили 17-метровую живую ель. Об этом сообщил «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Уточняется, что дерево привезли из Моршанского района.

«До конца года в Тамбовскую область доставят современные световые фигуры для инсталляций. Это подарок региону на Новый год», — отметил глава региона Максим Егоров.

Ранее в Подмосковье рассказали о работе ёлочных базаров.