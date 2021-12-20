В Тюменской области похолодает до -25 °С

Короткая ссылка
В ночь с 24 на 25 декабря в Тюменской области похолодает до -25 °С — об этом говорится на официальном сайте Росгидрометцентра.
В Тюменской области похолодает до -25 °С
  • Pixabay

«В пятницу, 24 декабря, в дневное время температура воздуха составит -15 °С. Ночью похолодание до -25 °С. В течение недели возможны осадки в виде мокрого снега с дождём», — цитирует сообщение URA.RU.

Похолодание ждёт и жителей Архангельской области. С 20 декабря столбики термометров могут опуститься до отметки -27 °С, ночью — до -25 °С. Ожидается северо-восточный ветер до 3 м/с, сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северного УГМС.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 21 по 23 декабря из-за морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить