В ночь с 24 на 25 декабря в Тюменской области похолодает до -25 °С — об этом говорится на официальном сайте Росгидрометцентра.

«В пятницу, 24 декабря, в дневное время температура воздуха составит -15 °С. Ночью похолодание до -25 °С. В течение недели возможны осадки в виде мокрого снега с дождём», — цитирует сообщение URA.RU.

Похолодание ждёт и жителей Архангельской области. С 20 декабря столбики термометров могут опуститься до отметки -27 °С, ночью — до -25 °С. Ожидается северо-восточный ветер до 3 м/с, сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северного УГМС.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 21 по 23 декабря из-за морозов.