Ветеринар Сиротина назвала способы обезопасить животных в праздники

Ветеринарный врач Ангелина Сиротина напомнила о том, как хозяева могут обезопасить своих питомцев в новогодние праздники.

«Если у вас собака, особенно маленькая, которая не может высоко прыгать, достаточно ёлку и новогодние украшения просто разместить выше зоны досягаемости собаки. Большие собаки, как правило, не реагируют на это всё, они достаточно обучаемы и послушны», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если собака любит играть с мелкими предметами, то всё праздничное оформление нужно убрать в более недоступные для неё места.

Как считает эксперт, самый сложный вариант в этом отношении — кошки и птицы, поскольку можно просто не заметить, как питомец добрался до ёлки или ёлочных украшений.

«Лучше всего использовать какие-то пластиковые, либо картонно-бумажные изделия, если у вас животное активно интересуется всем, либо поставить декор в ту комнату, где животное не сможет его достать», — посоветовала Сиротина.

Кроме того, врач порекомендовала не давать животным еду с праздничного стола, так как она может оказаться для них очень жирной или сладкой.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.