В Москве 18 декабря ожидается до -3 °С
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Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -3...-1 °C.
Ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 5—10 м/с.
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