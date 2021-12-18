В Москве 18 декабря ожидается до -3 °С

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В столице в субботу, 18 декабря, прогнозируется облачная погода при температуре до -3 °С, следует из данных Гидрометцентра России.
В Москве 18 декабря ожидается до -3 °С
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -3...-1 °C.

Ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 5—10 м/с.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об особенностях зимы в России.

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