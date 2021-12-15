В центре «Фобос» рассказали об особенностях зимы в России
- РИА Новости
«Я так скажу, что, конечно, зимний сезон сам по себе несколько сократился... У нас зима позже начинается и весна раньше приходит где-то на неделю-другую», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его прогнозу, в конце декабря и в январе может быть очень холодно, а в конце января ожидается нормализация климатических показателей.
Как предположил Тишковец, февраль, наоборот, будет очень тёплым.
«И с пролонгацией на март. То есть это будет аномалия тепла. Соответственно, у меня есть надежда, что весна в следующем году будет преждевременной и наступление будет достаточно бурным», — сообщил он.
Эксперт добавил, что в среднем зима на всей территории России окажется на один-два градуса теплее обычного, но с огромным количеством снега.
Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.