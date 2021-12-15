В центре «Фобос» рассказали об особенностях зимы в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об особенностях зимы в России.

«Я так скажу, что, конечно, зимний сезон сам по себе несколько сократился... У нас зима позже начинается и весна раньше приходит где-то на неделю-другую», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозу, в конце декабря и в январе может быть очень холодно, а в конце января ожидается нормализация климатических показателей.

Как предположил Тишковец, февраль, наоборот, будет очень тёплым.

«И с пролонгацией на март. То есть это будет аномалия тепла. Соответственно, у меня есть надежда, что весна в следующем году будет преждевременной и наступление будет достаточно бурным», — сообщил он.

Эксперт добавил, что в среднем зима на всей территории России окажется на один-два градуса теплее обычного, но с огромным количеством снега.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.