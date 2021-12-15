В центре «Фобос» рассказали об особенностях зимы в России

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об особенностях зимы в России.
В центре «Фобос» рассказали об особенностях зимы в России
  • РИА Новости

«Я так скажу, что, конечно, зимний сезон сам по себе несколько сократился... У нас зима позже начинается и весна раньше приходит где-то на неделю-другую», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозу, в конце декабря и в январе может быть очень холодно, а в конце января ожидается нормализация климатических показателей.

Как предположил Тишковец, февраль, наоборот, будет очень тёплым.

«И с пролонгацией на март. То есть это будет аномалия тепла. Соответственно, у меня есть надежда, что весна в следующем году будет преждевременной и наступление будет достаточно бурным», — сообщил он.

Эксперт добавил, что в среднем зима на всей территории России окажется на один-два градуса теплее обычного, но с огромным количеством снега.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить